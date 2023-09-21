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إشادة بموقف الرئيس الإيراني بشأن رفعه راية القرآن بالأمم المتحدة

إشادة بموقف الرئيس الإيراني بشأن رفعه راية القرآن بالأمم المتحدة
الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

أصدرت مجموعة من الشخصيات الإعلامية وقادة الأحزاب والكتاب العرب والإسلاميين بيانا، أشادوا فيه بموقف الرئيس الإيراني آية الله ابراهيم رئيسي، خلال رفعه راية القرآن الكريم الشامخة على منبر الأمم المتحدة خلال الاجتماع الـ 78 للجمعية العامة للامم المتحدة.

العالم-ايران

وجاء في البيان المقتضب: نحن الموقعون أدناه نثمّن بكل فخر واعتزاز الموقف المشرف والميمون لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله السيد ابراهيم رئيسي من خلال رفعه لراية القرآن الكريم الشامخة على منبر الأمم المتحدة خلال الاجتماع الـ 78 للجمعية العامة للامم المتحدة، ونأمل أن يستغل قادة الدول الإسلامية أيضا مختلف المناسبات للدفاع عن المقدسات الإسلامية والتصدي لمؤامرة إنتهاك حرمة القرآن الكريم.

ورفع رئيسي خلال كلمته أمام الجمعية العام للأمم المتحدة، نسخة من القرآن الكريم استنكاراً للاعتداءات على المصحف الشريف في الدول الأوروبية.

واستنكر رئيسي عدم المبالاة بالكراهية تجاه الإسلام والفصل الثقافي في المجتمعات الغربية مثل منع الحجاب وتنديس القرآن، مضيفاً: "نواجه الآن حرباً على الإسلام وعلى الأسرة التي تشكل دعامة للتقدم البشري".

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إشادة بموقف الرئيس الإيراني بشأن رفعه راية القرآن بالأمم المتحدة

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