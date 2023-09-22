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بايدن: دبابات "أبرامز" ستصل أوكرانيا الأسبوع المقبل

بايدن: دبابات
الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٢:١١ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن دبابات "أبرامز" ستصل أوكرانيا الأسبوع المقبل.

العالم-الامريكيتان

وقال بايدن في 21 سبتمبر خلال المفاوضات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض: "لقد وافقت على دفعة جديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، والتي ستشمل المدفعية والذخيرة والأسلحة المضادة للدبابات. وفي الأسبوع المقبل سيتم تسليم أولى دبابات "أبرامز" الأمريكية إلى أوكرانيا".

ولا تشمل الحزمة صواريخ "أتاكمس" الأمريكية بعيدة المدى التي طالبت بها كييف مرارا.

وتشمل الحزمة أيضا طلقات مدفعية عيار 155 ملم تحوي ذخائر عنقودية كانت واشنطن قد وافقت للمرة الأولى على تزويد أوكرانيا بها في يوليو، رغم مخاوف من مخاطر تتهدد المدنيين على المدى الطويل جراء القنابل غير المنفجرة.

وبدأت قوات المظليين الروسية استخدام مدفع جديد ذاتي الحركة عيار 120 مم بمنطقة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قادر على تدمير المدرعات والدبابات الثقيلة كـ"ليوبارد" و"أبرامز".

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