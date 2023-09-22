حماس تزف الشهيد أبو حسن وتؤكد أن المقاومة مستمرة

العالم - فلسطين

وقالت حماس في بيان لها: إنّ دماء الشهداء الأبرار لن تذهب هدرًا، وإن مقاومة شعبنا مستمرة مهما تضاعف بطش الاحتلال، ولن يقر لشعبنا قرار حتى استرداد حقوقه كاملة ودحر المحتل عن أرضنا ومقدساتنا.

وقالت مصادر محلية: إن مواجهات اندلعت في كفردان، عقب اقتحام قوات الاحتلال، التي أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز باتجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة أبو الحسن برصاصة في البطن، ونقل إلى المستشفى، وهناك أعلن الأطباء عن استشهاده.

وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن الشهيد عبد الله عماد أبو حسن (18 عاماً) من بلدة اليامون، أحد مقاتلي كتيبة جنين في سرايا القدس، وأنه ارتقى برصاص جنود الاحتلال خلال التصدي لاقتحام بلدة كفردان غرب جنين.

وقالت في باين لها: إذ نعزي عائلة الشهيد، والدكتور المجاهد عماد أبو حسن بارتقاء نجله على طريق القدس، لنؤكد أن جرائم الاحتلال المستمرة بحق أبناء شعبنا وانتهاك مقدساتنا لن تطفئ جذوة المقاومة.

وشددت على أن هذا الدم الطاهر الممتد في كل الساحات سيكون وقوداً لجذوة الغضب والانتقام، وضريبة الانتماء لنهج الاشتباك حتى الحرية والخلاص.