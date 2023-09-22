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بالفيديو.. كيف يمكن للصين افشال الخطة "ب" الامريكية ضد سوريا؟

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٥٢ بتوقيت غرينتش

اعتبر الباحث السياسي طالب ابراهيم ان الصين قادرة على لعب دور كبير في مواجهة المشروعات الامريكية المعادية وتوظيف قدرتها الاقتصادية الهائلة لصالح الاقتصاد السوري وهو ما سيمكن الدولة السورية من تحقيق الصمود السياسي وافشال المشروع الامريكي.

العالم - خاص العالم

وحول زيارة الرئيس السوري بشار الاسد للصين قال طالب ابراهيم في حوار خاص لقناة العالم عبر برنامج "مع الحدث" ان الصين واحدة من القوى الصاعدة في العالم وتحتل المرتبة الثانية على الصعيد الاقتصادي كما ان الصين واحدة من خصوم الولايات المتحدة الرئيسيين، حيث تصنف امريكا الصين كخطر استراتيجي او كعدو محتمل ومنافس دائم لها وكل هذه العوامل تجمع بين سوريا والصين وحتى اطراف اخرى في العالم.

واشار ابراهيم ان الصين قادرة على تقديم الكثير من الامور لسوريا وخاصة في المجال الاقتصادي حيث يمكن للبلدين انشاء شراكة اقتصادية طويلة الامد وان يتم الالتفاف على قانون قيصر ومفاعيلة عبر التعامل بالعملات المحلية او العمل عبر دولة ثالثة وعبر استثمارات اخرى. وعبر عن امله ان تترجم الصين قوتها الاقتصادية لقوة سياسية وحضور سياسي في اكثر المناطق الاهمية في العالم منطقة الشرق الاوسط.

واوضح ان الصين تستطيع ان تلعب دور كبير لان الحرب التي شنها الغرب الامريكي الاوروبي والمتصهين ضد سوريا قد انتقلت من الخطة ألف وهي خطة اسقاط الدولة بالطرق العسكرية وعبر الاعتماد على جماعات ارهابية الى الخطة باء وهي تفريغ الاقتصاد السوري من مقوماته الاساسية وان تصبح سوريا طارد للكفاءات، وهنا الصين قادرة عبر العامل الاقتصادي ان تلعب دورا سياسيا بدعم الاقتصاد السوري في مجالات الطاقة والاستثمارت المتبادلة بعيدا عن الدولار ، وتستطيع الصين ان توظف قدرتها الاقتصادية الهائلة لصالح الاقتصاد السوري وهو ما سيمكن الدولة السورية من تحقيق الصمود السياسي وافشال الخطة باء وربما المشروع برمته.

المزيد بالفيديو المرفق..

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