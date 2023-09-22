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الرئيسان السوري والصيني يوقّعان إتفاقية التعاون الإستراتيجي بين البلدين

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

إتفاقية تعاون استراتيجي بين سوريا والصين يوقعها رئيسا البلدين شي جين بينغ ونظيره السوري بشار الأسد وذلك خلال لقاء جمعهما في بكين، على هامش زيارة الأسد إلى الصين.

العالم - خاص بالعالم

وتم توقيع ثلاث وثائق تعاون بين الجانبين، أولها اتفاق تعاون اقتصادي، وثانيها مذكرة تفاهم مشتركة للتبادل والتعاون في مجال التنمية الاقتصادية، وثالثها مذكرة تفاهم حول السياق المشترك لخطة تعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق.

وقال شي جين بينغ الرئيس الصيني:"سوريا تعد من أوائل الدول التي أقامت علاقات مع الصين الجديدة'.'الصين تدعم سوريا في مواجهة التدخل الأجنبي وحماية الاستقلال والسيادة والسلامة الإقليمية'.

بدوره أكدّ الأسد الدور الإيجابي للصين ووقوفها مع القضايا العادلة للشعوب واحترام إرادتها ونبذ الإرهاب. ونوّه الأسد بأهمية وتوقيت الزيارة حيث يتشكل اليوم عالم متعدد الأقطاب سوف يعيد للعالم التوازن والاستقرار،

وجاء في البيان المشترك بين البلدين ان بكين تحث الدول المعنية على رفع العقوبات الأحادية المفروضة على سوريا وتعارض الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية السورية والتدخل الخارجي في شؤون البلاد الداخلية كما تعارض الوجود العسكري غير القانوني في سوريا.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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