العثور لأول مرة على قبور هرمية ومقبرة كاملة من العهد الروماني شمال غزة

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وتعد بحسب خبراء الآثار بمثابة امتداد لموقع ميناء الأنثيدون أو البلاخية أهم المعالم الأثرية في غزة وفي منطقة الشرق الأوسط، والى 134 ارتفع عدد القبور التي وُجدت حتى الآن في الموقع.

أما ما يميز بعضها أنها منشأة بشكل هرمي فضلا عن العثور على أجزاء من أوانٍ فخارية وقطع معدنية كانت تستخدم ضمن الطقوس الجنائزية.



فمنذ أشهر يعمل فريق التنقيب الذي يضم نحو واحد وأربعين فنيا ومتخصصا مستخدمين أدوات بدائية أثناء أعمال التنقيب والحفر تحت الأرض، وفي أعمال التنظيف والترميم والصيانة.

ومن مرحلة الدراسة يأمل الفريق ووازرة الآثار الفلسطينية أن تُفتح المقبرة أمام الزوار والباحثين في أقرب وقت وأن يصبح الموقع المكتشف وجهة سياحية مع إقامة متحف لعرض القطع الثمينة مؤكدين أن أهمية هذه المقبرة أنها تجذّر الوجود الفلسطيني بهذه الأرض وأنه يمتد إلى آلاف السنين.



وكان قطاع غزة موقعا تجاريا مهما بالنسبة لحضارة المصريين القدماء والفلسطينيين مرورا بالإمبراطورية الرومانية والحروب الصليبية.

لكن هذا القطاع يخضع ومنذ العام الفين وسبعة لحصار إسرائيلي وقيود تفرضها مصر على الحدود، ويعاني سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليوني فلسطيني من الحروب التي يشنها كيان الاحتلال الإسرائيلي عليهم وعلى القطاع في كل حين.

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