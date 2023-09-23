الأسرى الفلسطينيون.. صراع مع الإحتلال خلف القضبان

العالم - البوصلة

وأعربت اللجنة عن عزمها مساندة المضربين عن الطعام، وعدم تركهم يواجهون أقدارهم وحدهم، وذلك في إطار سعيها لتكريس حالة مقاومة جديدة تحول دون تطبيق مخططات الاحتلال بالاستفراد بأي أسير.

وتتصاعد الاحتجاجات في الكيان الإسرائيلي للمطالبة بوقف التعديلات القضائية التي تعتزم حكومة نتنياهو إجراءها، وهو ما أدى الى تصدع كبير داخل جيش الاحتلال، وفي الأمن الداخلي والوضع الاقتصادي.

الأسيران سلطان خلوف وكايد الفسفوس يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري. وحذر نادي الأسير الفلسطيني من المخاطر المتصاعدة على حياتهما مع رفض سلطات الاحتلال إنهاء اعتقالهما الإداري.

ما يطرح العديد من التساؤلات ابرزها يتعلق بكيفية وضع الاسرى خصوصا المضربين عن الطعام وهل هناك خطوات جديدة سيقومون بها؟ كيف هي صورة وضع الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال؟ ولماذا وضع الاسرى في سجون الاحتلال يتغير باستمرار نحو الاسوأ وهل هناك بوادر انفراجة حقيقية لوضعهم؟وهل هناك مخاوف حقيقية على حياة الاسرى المضربين عن الطعام؟

كما يبحث البرنامج في إمكانية كيان الاحتلال ان يقوم بعملية تصفية لبعض الاسرى؟ ولماذا لاتتدخل المنظمات الانسانية والدولية لرفع الظلم عن الاسرى؟ وهل من الممكن ان نشهد عمليات مقاومة داخل سجون الاحتلال لتغيير الوضع الحالي؟ وفي حال واصل كيان الاحتلال في تصعيده ضد الاسرى هل سنشهد خطوات اضافية؟وماذا يمتلك الاسرى من اوراق ضغط بوجه كيان الاحتلال؟

وأكد ابراهيم فضل الشيخ الخبير في الشؤون الاسرائيلية من القدس المحتلة أنه:"لم يتغير وضع الاسرى الفلسطينيين لان كل حكومة اسرائيلية تاتي بسياسة مختلفة عما تسلكه الحكومة السابقة وان الوزراء الاسرائيليون في الكيان الاسرائيلي يحاولون ان يظهروا للجمهور الاستيطان في اظهار القساوة في التعامل مع الاسرى الفلسطينيين في محاولة للضغط على الاسرى، مما يضغط على الحاضنة الشعبية والمجتمعية الفلسطينية للتقليل من العمليات التي يتعرض لها الاحتلال، والتي يتهم هؤلاء الاسرى بشكل مباشر بتنفيذها وبتوتير الساحة في مرات سابقة، حيث كانت التهم توجه للاسرى الفلسطينيين داخل السجون بتوجيه عمليات، مما حدا بالمؤسسة الامنية الاسرائيلية لعزل العديد من الاسرى بحجة انهم يقومون بممارسة نشاطات عدائية من داخل السجون وبذلك يتم عزلهم الى مدد متفاوتة".

ويستضيف برنامج"البوصلة":

- فارس الصرفندي مراسل العالم في رام الله .

- ابراهيم فضل الشيخ الخبير في الشؤون الاسرائيلية من القدس المحتلة

التفاصيل في الفيديو المرفق ...