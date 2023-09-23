إيران ترد على تخرصات نتنياهو: نحتفظ بحق الرد على أي تهديدات

العالم - ايران

وردت بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، على التصريحات السخيفة والادعاءات التي لا أساس لها من الصحة لرئيس وزراء الكيان الصهيوني، وأعلنت في بيان أن الإيرانوفوبيا والترويج للمعلومات المضللة هما جزء من جدول الأعمال المعتاد لكلمة، أو بعبارة أفضل، العروض المضحكة لمسؤولي الكيان الإسرائيلي في الجمعية العامة.

وجاء في بيان إيران: إن الكيان الإسرائيلي، الذي يعاني بشدة من انعدام الشرعية الدولية، يحاول استغلال أي قضية لاتهام الآخرين وصرف انتباه الرأي العام عن جرائم هذا الكيان وتاريخه الطويل في دعم الجماعات الإرهابية وسياساته العنصرية.

وأضافت البعثة الإيرانية: بينما يحاول رئيس وزراء الكيان الصهيوني إظهار برنامج إيران النووي السلمي على أنه تهديد للسلام العالمي، فإن هذا الكيان، الذي يمتلك جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل، رفض الانضمام إلى الأنظمة الدولية للحد من الأسلحة وهو العائق الرئيسي أمام قيام منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية. وبالإضافة إلى ذلك، فقد هدد ممثل هذا الكيان انطلاقا من منبر الجمعية العامة بلا خجل الآخرين بشن هجوم عسكري، وهو ما يتناقض تماما مع ميثاق الأمم المتحدة.

كما يضيف البيان عن تنفيذ القانون من قبل الأمم المتحدة: إن تركيز حماة وبروتوكول الجمعية العامة في تنفيذ القانون على المجرمين يجب أن يكون نموذجا لمؤسسات الأمم المتحدة الأخرى، بما في ذلك مجلس الأمن الذي تساهل في تنفيذ القانون ووقف الافعال الشريرة للكيان الصهيوني.

وأضاف: من الضروري التذكير أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحتفظ بحقها الكامل في الرد في إطار القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة على أي عمل عسكري أو أي تهديد من الكيان الإسرائيلي.

يشار إلى أن رئيس وزراء الكيان الصهيوني، طلب في كلمته ضد إيران في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، زيادة الضغط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية لوقف برنامجها النووي.