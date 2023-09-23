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فعاليات كسر الحصار تعود للواجهة بعد ان أرهق الحصار الغزيين

السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

استمرار الحصار يعني الانفجار.. شعار حمله مواطنون من غزة في فعالية دعت اليها اللجنة الدولية لكسر الحصار، والتي طالب فيها المشاركون بفتح موانئ لغزة، وقد انطلقت هذه الفعالية في عدد من الدول العربية والأوروبية بالتزامن مع غزة.

الى البحر كانت وجهة المشاركين في هذه الفعالية حيث انطلق كادر قناة العالم في مسيرة بحرية حملت للعالم اماني اهل غزة واحلامهم المحاصرة منذ 17 عاما.

الصيادون شاركوا في هذا المسير بمراكبهم فهم الذين يواجهون الموت كل يوم بسبب اعتداءات جيش الاحتلال الذي يحاصر هذا البحر.

فعاليات كسر الحصار تعود بقوة الى المشهد فبعد ان ارهق الحصار كافة مناحي الحياة يبدو ان الغزيين يلتقطون انفاسهم الاخيرة.

وافادت مراسلة العالم في بحر غزة، بان شعار "ارفعوا الحصار عن غزة" رسالة تحاول ان تشق امواج هذا البحر علها ان تصل الى احد موانيء العالم فترسو فيه وتعود باجابة على سؤال واحد وهو لماذا يقتل قطاع غزة قتلاً صامتاً منذ 17 عاماً.

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