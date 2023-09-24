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لافروف يعلق على احتمال ظهور أسلحة نووية في السعودية

لافروف يعلق على احتمال ظهور أسلحة نووية في السعودية
الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، تصريحات ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بشأن امتلاك سلاح نووي في حال طورت إيران سلاحا نوويا، أنها "جدية"، لافتًا إلى أنه لا أحد يريد ظهور دول نووية جديدة.

العالم - أوروبا

وقال الوزير الروسي، في مؤتمر صحفي، ردا على تصريحات ولي العهد السعودي قبل أيام، اليوم السبت: "سمعت ما قيل: إذا كانت إيران تمتلك أسلحة نووية، فسنضطر نحن، المملكة العربية السعودية، إلى التفكير في الأمر أيضًا. أنا أعتبر هذا بمثابة بيان جدي، ولا أحد يريد ظهور دول نووية جديدة على هذا الكوكب".

وأضاف: "أكدت إيران مراراً وتكراراً أنها ليس لديها مثل هذه النية، حتى أن زعيمها الروحي أصدر فتوى وفقاً لذلك. وعلى هذا فإننا ننطلق من حقيقة مفادها أنه ما دامت إيران لا تمتلك قنبلة نووية، فلن يكون لدى جيران إيران إغراء لاتباع مثل هذا المسار".

وفي وقت سابق، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، إن المملكة سيتعين عليها امتلاك أسلحة نووية إذا حصلت إيران عليها.

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