اعتداءات للإحتلال والمستوطنين في الضفة والقدس

العالم- فلسطين

وأفادت مصادر محلية بأن شرطة الاحتلال أغلقت مداخل عدد من الأحياء بالمكعبات الإسمنتية بشكل تام لمنع حركه المركبات، ومنعت المواطنين من التنقل حتى مساء الغد الإثنين.

إلى ذلك، احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد مواطنة، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال احتجزت المواطنة هناء طبيلة قرب الحاجز العسكري المقام على المدخل الشمالي للبيرة، لعدة ساعات قبل الإفراج عنها.

من جانب آخر، اقتلع مستوطنون مساء اليوم الأحد، زوايا حديدية ودمروا أسلاكا شائكة، جنوب بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، أن مجموعة من مستوطني البؤرة الاستيطانية “جفعات عيتام” الجاثمة على أراضي المواطنين، اقتلعوا عددا من الزوايا الحديدية ودمروا أسلاكا شائكة تحيط بأراضي خلة النحلة في منطقة خلايل اللوز، تعود لمواطنين من عائلة صويص وعبيات.

وأشار بريجية إلى أن المستوطنين صعّدوا من انتهاكاتهم بحق المواطنين في منطقة خلايل اللوز، تمثلت بالاعتداء عليهم ورشق منازلهم بالحجارة.

وأفاد مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح أن مجموعة من المستوطنين هددوا عددا من المواطنين من عائلتي جبريل والبدن بأن عليهم مغادرة خيمهم في منطقة البرية، وإلا سيتعرضون لمضايقات مستمرة .

وأشار إلى أن المستوطنين استولوا قبل مدة على نحو 300 دونم في منطقة البرية، ونصبوا فيها عددا من الخيم، تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية.

من جانب آخر، حولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، سطح منزل مواطن في قرية جلبون، شرق جنين إلى نقطة مراقبة عسكرية للمرة الثانية.