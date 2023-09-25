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محلل سعودي يرد على صحفي إسرائيلي قال أن فلسطين لا تهم السعوديين!

محلل سعودي يرد على صحفي إسرائيلي قال أن فلسطين لا تهم السعوديين!
الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

رد المحلل السياسي عبدالله غانم القحطاني، على مزاعم الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين بأن القضية الفلسطينية لا تهم السعوديين ولا حقوقهم ولا اللاجئين الذين ماتوا من 48، ولكن كل ما يهمهم هو إيران.

العالم- السعودية

وقال القحطاني خلال مداخلة مع قناة روسيا اليوم: كلام السيد كوهين مغلوط وكذب، وأصغر طفل في المنطقة يعلم أن هذا غير صحيح والمملكة مواقفها معروفة مع الشعب الفلسطيني وقضية فلسطين وهذه الدعاية من كوهين تضر بإسرائيل قبل أي بلد آخر.

وتابع: ولي العهد قال في مقابلة فوكس نيوز بأن الوضع الفلسطيني هو الذي يهمنا ولابد من حله أجل هذا يتناقض مع كلامك.

وأضاف: المملكة ليست دولة ضعيفة وليست بلا شعب مجمعة من كل مكان، وليست خائفة من أحد، وكانت على مدى 100 عام والجميع يهددها ومع هذا صامدة لم تفكك ولم تهزم، وبالتالي في هذه المرحلة وهي القوية وذات العلاقات الدولية والاقتصاد المزدهر تأتي وتقول ذلك.

واختتم حديثه: لا أحد يجرؤ على مهاجمة المملكة العربية السعودية لا على حدودها ولا مجتمعها، والله عندنا نادي اسمه الأهلي زمجرة وصوت جماهير هذا النادي تخيف هؤلاء جميعا فما بالك بشعب وقوة وقوات مسلحة وتاريخ وملايين البشر.

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