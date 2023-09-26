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أمن لبنان يعلن توقيف مطلق النار على سفارة أميركا

أمن لبنان يعلن توقيف مطلق النار على سفارة أميركا
الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت قوى الأمن الداخلي اللبنانية، يوم الإثنين، توقيف مشتبه به في إطلاق النار على السفارة الأمريكية في عوكر.

العالم - لبنان

وقالت قوى الأمن اللبنانية، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "عملية نوعيّة لشعبة المعلومات أسفرت عن توقيف المدعو م.خ (1997/ لبناني) في محلة الكفاءات".

وأضاف: "المشتبه به اعترف بقيامه بإطلاق النار على السفارة الأمريكية في عوكر، وقد تم ضبط السلاح المستعمل في العمليّة".

ولفت الأمن اللبناني إلى أن التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

ويوم الخميس الماضي، قال المتحدث باسم السفارة الأمريكية في لبنان، جيك نيلسون، إن أعيرة نارية أطلقت على السفارة، في الليل، دون وقوع إصابات.

وأضاف: عند (الساعة 10:37 مساء بالتوقيت المحلي)، تم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة الأمريكية.

وأفادت معلومات أن مسلحًا برشاش كلاشنيكوف أطلق 15 طلقة باتجاه المدخل الرئيسي للسفارة الأمريكية في عوكر، وأنه وصل إلى المكان الذي أطلق منه النار على متن دراجة نارية ونفذ عمليته وغادر كما وصل، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية.

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أمن لبنان يعلن توقيف مطلق النار على سفارة أميركا

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