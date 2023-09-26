الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣
٠١:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

اجتماع ثلاثي نادر لكوريا الجنوبية والصين واليابان في سيئول

اجتماع ثلاثي نادر لكوريا الجنوبية والصين واليابان في سيئول
الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠١:١٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت كوريا الجنوبية عن عقد إجتماع رفيع المستوى، اليوم الثلاثاء،مع الصين واليابان بحثا عن سبل تعزيز العلاقات بين بلدانهم الثلاثة.

العالم - آسيا والباسفيك

وقالت الخارجية الكورية في بيان"إن ممثلو الدول الثلاث سيناقشون تمهيد إمكانية إعادة العمل بالقمة الثلاثية التي عقدت آخر نسخة منها في 2019 في مدينة تشنغدو، في غرب الصين.

وتعتبر المحادثات الثلاثية المقررة في كوريا الجنوبية محاولة من سيئول وطوكيو لتهدئة مخاوف بكين بشأن التقارب الذي حصل أخيرا بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.

وقال مسؤول كبير في حكومة كوريا الجنوبية إن الصين كان لها دور رائد في السعي إلى تحقيق التعاون الثلاثي لأنها رغما عن كونها كــأكبر شريك تجاري لسيئول ولكنها في الوقت نفسه الحليف الرئيسي لبيونغ يانغ.

وفي مواجهة التهديد النووي الكوري الشمالي، عمدت كوريا الجنوبية بقيادة الرئيس المحافظ يون سوك يول، الذي يدعو لانتهاج سياسة الحزم تجاه بيونغ يانغ، إلى تكثيف تعاونها العسكري مع الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، اقتربت كوريا الجنوبية من اليابان، بعد أن عانت العلاقات بين البلدين لفترة طويلة بسبب النزاعات القديمة الموروثة من فترة الاستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية.

وأجرت طوكيو وسيئول وواشنطن منذ ذلك الحين مناورات عسكرية مشتركة، وهو ما أثار غضب بيونغ يانغ.

وفي أغسطس/ آب الماضي جمعت قمة في كامب ديفيد بالقرب من واشنطن، قادة كل من اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتّحدة، في حدث قال يون إنه فتح "فصلا جديدا" في العلاقات بين الدول الثلاث.

روابط ذات صلة

اعتقال 16 طالبا جامعيا حاولوا اقتحام السفارة اليابانية في كوريا الجنوبية

أمريكا تجري مناورات ثلاثية مشتركة مع سيئول وطوكيو

بيونغ يانغ: سيئول وواشنطن تدفعان توترات شبه جزيرة كوريا لشفا حرب نووية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إيران والعراق وطموحات لرفع التجارة البينية الى 40 مليار دولار

الشرطة تحقق.. انفجاران قويان يهزان قلب السويد!

شاهد.. اكتشاف طريقة مبتكرة لعلاج ضعف البصر وقصر النظر

تشاهدون الليلة في  برنامج بانوراما.. بين إيران ومصر.. هل ستعود العلاقات قريبا؟

شاهد.. ابن رئيس الشيشان يهاجم حارق القرآن الكريم

اجتماع ثلاثي نادر لكوريا الجنوبية والصين واليابان في سيئول