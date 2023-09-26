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موقع AFC: طارمي يواصل التألق مع بورتو

موقع AFC: طارمي يواصل التألق مع بورتو
الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

أشاد موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بنجم بورتو البرتغالي، الإيراني مهدي طارمي، بعد تسجيله هدفا في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

العالم - إيران

وكتب موقع الآسيوي، أن طارمي يواصل التألق مع بورتو، حيث ساعد النادي البرتغالي على بدء مشواره في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على شاختار دونيتسك الأوكراني 3-1 في المجموعة الثامنة الثلاثاء الماضي.

وأضاف: تابع اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً تمريرة عرضية من غالينو ليسجل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 29 في المباراة التي أقيمت في هامبورج بألمانيا. ثم حافظ المهاجم الإيراني على مستواه الجيد من خلال تقديم تمريرة حاسمة يوم السبت ليقود بورتو للفوز على جيل فيسنتي الذي يضم في صفوفه لاعب خط الوسط الياباني كانيا فوجيموتو 2-1 ليتصدر الترتيب بفارق نقطة واحدة بعد ست جولات من موسم الدوري البرتغالي.

* الإيراني " جهانبخش" يسجل بمرمي سلتيك الاسكتلندي

كما أشار الموقع إلى إحراز علي رضا جهانبخش هدفاً في أول ظهور له في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ليقود نادي فينورد الهولندي للفوز على سلتيك بطل اسكتلندا 2-0 في المباراة الافتتاحية بمرحلة المجموعات يوم الثلاثاء الماضي. وسجل اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً هدفاً من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 76 ليحقق فريقه الفوز.

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