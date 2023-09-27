خبير استراتيجي يمني يكشف أين قتل الضابط والجندي البحريني

وقال عابد في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان كل المنطقة الجنوبية بأكملها من نجران وعسير الى جيزان مشتعلة، والسعودية اوجدت قوات كثيرة في هذه المنطقة، ولا تستطيع حتى ان تتحكم فيها، مؤكداً ان الضابط والجندي البحريني لم يقتلا في الحدود اليمنية ولم يدخلاها، ولهذا فان القوات اليمنية غير معنية بهذا الشأن ولا تتدخل فيه وهو شأن سعودي، معتبراً التصريح السعودي بانه ذريعة واهية لمحاولة التملص من المفاوضات الجارية حينما وصلت الى مأزق معها، في وقت وصل ولي العهد السعودي الى سلطنة عمان وطلب من الوفد اليمني زيارة الرياض ووافق مبدئياً على كل ما تطرحه اليمن.

كما نوه ان قيادة صنعاء ترى ان الرياض تحاول وضع ذرائع وتهم لعرقلة عملية التفاوض ان لم تأخرها، متهماً السعودية بحياكة التهم والمؤامرة من نوع آخر للتأثير على مسار المفاوضات من الناحية السياسية، واكد ان الرياض هي من طالبت بالهدنة واجراء مفاوضات ولم تطلبها صنعاء.

وحول التهم السعودية بان مسيرة من صنعاء تسببت بهذا الحادث، تساءل الخبير العسكري اليمني، لنفرض ان مسيرة يمنية قامت بالقصف فأين دفاعات السعوديين الجوية؟ وأين وسائلهم الدفاعية التي بامكانها ان تتصدى لأي طائرة تتواجد على ارضهم؟ واعتبرها ذريعة سعودية، لان المنطقة التي قتل فيها البحرينيين هادئة، فيما الخروقات التي تتم يومياً على المناطق الحدودية مع اليمن هي صعدة ومنبه وقطابر والحديدة وتتعرض يومياً للضربات المدفعية والطيران المسير بذريعة ان هناك افرادا يتحركون بالمنطقة الحدودية فيباشروهم بالقصف، مشدداً على ان قوات صنعاء لم ترد على القوات السعودية ولم تطلق طلقة واحدة، واوقفت كل العمليات الاستراتيجية من صواريخ باليستية وطيران مسير باتجاه العمق السعودي حتى تنجح المفاوضات وحتى لا يقال ان اليمن مازالت متعنتة ومستمرة بالخروقات، مؤكداً ان اليمن لم تثبت عليها خرق واحد والامم المتحدة تعلم ذلك.