مقاومون فلسطينيون يطلقون بالونات حارقة نحو المستوطنات

العالم - فلسطين المحتلة

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّه جرى تسجيل اندلاع حريقين في إحدى غابات النقب الغربي نتيجةَ إطلاق البالونات الحارقة من غزة.

بالتزامن، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن إصابة مواطنين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق قطاع غزة.

وتأتي هذه الحرائق بعد يومٍ من قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي موقعاً عسكرياً لحركة "حماس" في قطاع غزة رداً على إطلاق بالونات حارقة، أمس الثلاثاء.

ويستخدم الفلسطينيون البالونات الحارقة وسيلةً للضغط على الاحتلال الإسرائيلي في ظل التضييق المستمر على قطاع غزة، والظروف الصعبة التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.