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حرائق في النقب المحتل..

مقاومون فلسطينيون يطلقون بالونات حارقة نحو المستوطنات

مقاومون فلسطينيون يطلقون بالونات حارقة نحو المستوطنات
الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

أطلق ناشطون فلسطينيون من قطاع غزّة، اليوم الأربعاء، عدّة بالونات حارقة في اتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزّة، في استمرار التصعيد الحدودي لتحسين الظروف المعيشية في القطاع المُحاصر.

العالم - فلسطين المحتلة

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّه جرى تسجيل اندلاع حريقين في إحدى غابات النقب الغربي نتيجةَ إطلاق البالونات الحارقة من غزة.

بالتزامن، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن إصابة مواطنين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق قطاع غزة.

وتأتي هذه الحرائق بعد يومٍ من قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي موقعاً عسكرياً لحركة "حماس" في قطاع غزة رداً على إطلاق بالونات حارقة، أمس الثلاثاء.

ويستخدم الفلسطينيون البالونات الحارقة وسيلةً للضغط على الاحتلال الإسرائيلي في ظل التضييق المستمر على قطاع غزة، والظروف الصعبة التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.

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حرائق في النقب المحتل.. مقاومون فلسطينيون يطلقون بالونات حارقة نحو المستوطنات

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