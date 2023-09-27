نائب عراقي يكشف خلفيات 'حريق الحمدانية'

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وقال الكلداني خلال حديثه مع "السومرية"، انه " لا توجد احتياطات للسلامة في قاعة الاعراس التي تبلغ مساحاتها أكثر من 5000 متر وعلى الدفاع المدني ان يراقب مثل هكذا حالات"، مشيرا الى ان " الحادث سببه جهاز يطلق شعلات نارية كان متعطل وبعدما قام احد العاملين عليه بضربه اطلق جميع الشعلات دفعة واحدة وصلت الى مسافة 4 مترات الى الأعلى مما أدى الى احتراق السقف والنشرات الموجودة وسقوطه على الموجودين".

ولفت الى انه " استشهد اكثر من 100 شخص واصيب العشرات ولم تكن هناك أي مقاومات لإخماد الحريق، بسبب اهمال الدفاع المدني ولم تكن هناك آليات في الحمدانية سوى واحدة وجاءت بعد اكثر من 20 دقيقة الى مكان الحادث بنصف خزان ماء، ما تسبب بزيادة النار في القاعة وانقطاع الكهرباء عنها واختناق الموجودين داخلها".

وطالب الكلداني، وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري "بمتابعة الدوائر المحلية التي أعطت الموافقات الى هذه القاعات والتدقيق في مسألة الرشاوي والتنسيق مع الأجهزة الأمنية للحصول عليها"، مؤكدا "سنحاسب كادر الدفاع المدني الموجود في الحمدانية وأيضا صاحب القاعة الذي لم يضع أي من شروط السلامة والحراسة عليها".

وأضاف، انه "لا توجد سيارات اسعاف وإطفاء في الحمدانية، وتم نقل الكثير من الضحايا الى مستشفيات أربيل وسليمانية لان مستشفيات هنا تفتقر الى ابسط العلاجات ولديها فقط كوادر صحية".

يذكر أن حريقاً هائلاً وقع مساء أمس الثلاثاء، داخل قاعة مناسبات في ‍قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، ما أسفر عن وقوع المئات من الضحايا.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء حريق قضاء الحمدانية، وأعلن العراق الحداد العام في لمدّة ثلاثة أيام