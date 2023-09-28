محافظ البنك المركزي الايراني يؤكد ضرورة تعزيز التعاون البنكي والاقتصادي مع قطر

العالم - ايران

وحسب البيان الصادر عن البنك المركزي الايراني يوم الأربعاء، فإن محمد رضا فرزين محافظ البنك المركزي الايراني، ثمّن دور قطر في نقل الاصول المالية الايرانية الى إيران، واعتبر زيادة التعاون النقدي والمصرفي والاقتصادي أساسًا لأقصى حد ممكن من التطور الشامل للتبادلات التجارية بين إيران وقطر وقال: مع تطور العلاقات النقدية والمصرفية بين طهران والدوحة، فإن حجم التجارة بين البلدين سينمو بشكل كبير.

وفي هذا اللقاء، أعرب رئيس مجلس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، عن ارتياحه للاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين البلدين، وأكد على ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين في المجال الاقتصادي.

وزار محافظ البنك المركزي الدوحة، عاصمة قطر، في إطار الدبلوماسية الإقليمية للحكومة، وكذلك من أجل تعزيز وتطوير التعاون النقدي والمصرفي واستخدام القدرات الاقتصادية المشتركة مع الجيران.

وفي الأسبوع الماضي، تم إيداع 6 مليارات دولار من اصول إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية في حسابات مصرفية إيرانية في قطر.

وكان محافظ البنك المركزي الايراني قد زار قطر يوم 5 كانون الثاني /يناير لتعزيز العملة والدبلوماسية النقدية للبلاد قدر الإمكان، كما تمت الاستعدادات لنقل الاصول الايرانية المجمدة.