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باكستان: موقفنا بشأن كيان الاحتلال واضح للغاية

باكستان: موقفنا بشأن كيان الاحتلال واضح للغاية
الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٩ بتوقيت غرينتش

صرح وزير الخارجية الباكستاني في حكومة تصريف الأعمال جليل عباس جيلاني بأنه ليس هناك أي نية حو الاعتراف بكيان الاحتلال.

العالم - باكستان

وأضاف وزير الخارجية الباكستاني، خلال مؤتمر صحفي عقد في إسلام آباد الخميس أنه “أيا كان القرار الذي نتخذه، فإن باكستان تأخذ في الاعتبار المصالح الوطنية، وفي الوقت الحالي ليس هناك تفكير في باكستان بشأن دولة الاحتلال وموقفنا من هذا الامر واضح للغاية.

وأكد أن في خطاب رئيس الوزراء المؤقت في الأمم المتحدة أو في اجتماع فريق الاتصال التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، أوضحنا بطريقة واضحة أن القمع والاضطهاد الذي يتعرض له الفلسطينيون من قبل جيش الاحتلال يجب أن ينتهي، يجب أن يحصل الفلسطينيون على حقهم في تقرير المصير، ويجب إغلاق المستوطنات التي يتم بناؤها، ويجب حل القضية الفلسطينية حسب رغبتهم.

وقال وزير الخارجية الباكستاني إن دولة فلسطين المستقلة يجب أن تقام وفق حدود ما قبل عام 1967 وأن تكون القدس الشريف عاصمة لفلسطين.

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