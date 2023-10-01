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مسؤول عراقي يعلن ازالة 20 مقرا للارهابيين على الشريط الحدودي مع ايران

مسؤول عراقي يعلن ازالة 20 مقرا للارهابيين على الشريط الحدودي مع ايران
الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

اكد القيادي في الاطار التنسيقي في العراق تركي العتبي، السبت، ارتفاع عدد مقرات الجماعات الارهابية المسلحة المناوئة لايران التي تم اخلاؤها على الشريط الحدودي مع ايران.

العالم - العراق

وقال العتبي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "حكومة السوداني ماضية في تطبيق الاتفاق الثنائي مع ايران حول تأمين الحدود من جهة اقليم كردستان بشكل مباشر ومنع اي انشطة تؤدي الى خلق توترات وحالة عدم الاستقرار".

واضاف، ان "عدد مقرات الاحزاب التي تدعي معارضتها لايران والتي تم اغلاقها على الشريط الحدودي العراقي من جهة اقليم كردستان بلغ نحو 20 مقرا حتى الان"، لافتا الى ان "عملية نزع الاسلحة قائمة ومنع اي مظاهر مسلحة على طول الشريط الحدودي مع بدء مسك جميع القواطع من قبل حرس الحدودي الاتحادي".

واشار الى ان "الدستور العراقي واضح في منع اي وجود مسلح على اراضيه يشكل تهديد لامن دول الجوار"، مبينا ان "اخلاء المقرات الحزبية غير العراقية يأتي في اطار منع تحويل اراضي البلاد الى حلقة صراع يدفع ثمنها الاهالي من سكنة الشريط الحدودي بشكل مباشر".

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