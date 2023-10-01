الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٨:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

لهذا السبب.. أفغانستان تغلق سفارتها بالهند

لهذا السبب.. أفغانستان تغلق سفارتها بالهند
الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٨:١٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت السفارة الأفغانية في نيودلهي اليوم الأحد في بيان، إنهاء نشاطها في الهند بعد أكثر من عامين على عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان.

العالم - اسيا والباسفيك

وجاء في بيان على منصة إكس أنه "ببالغ الحزن والأسف والخيبة تعلن السفارة الأفغانية في نيودلهي قرارها وقف عملياتها" بأثر فوري.

ولا تعترف الهند بحكومة طالبان التي عادت إلى السلطة في أفغانستان عام 2021. وكانت قد سمحت للسفارة الأفغانية بمواصلة نشاطها تحت رعاية السفير والفريق الذي عينه الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني الذي فر من البلاد عندما انسحبت القوات الأميركية.

ووفقا لبيان السفارة، بات العمل "صعبا اكثر فأكثر" خصوصا بسبب خفض عدد الموظفين والموارد، بما في ذلك "عدم وجود دعم كاف وفي الوقت المناسب لتجديد تأشيرات الدبلوماسيين".

ويأتي إعلان الإغلاق بعد تقارير تفيد بأن السفير وغيره من كبار الدبلوماسيين غادروا الهند في الأشهر الأخيرة وسط صراع بين أولئك الذين بقوا في نيودلهي.

وجاء في البيان أن السفارة "تدحض بشكل قاطع أي ادعاءات لا أساس لها بشأن وجود نزاع داخلي". كما تنفي أن يكون الدبلوماسيون قد استخدموا الأزمة "لطلب اللجوء في دولة ثالثة".

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

قتلى وجرحى بانفجار في فندق بأفغانستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لهذا السبب.. أفغانستان تغلق سفارتها بالهند

شاهد بالفيديو.. خبير يكشف: امريكا تعيد تدوير النفايات الارهابية بسوريا تمهيداً لهذا الدور..

بالفيديو.. انفجار يهز العاصمة التركية أنقرة

وفاة روائي وكاتب مسلسلات سوري شهير

شاهد بالفيديو.. بفارق ساعات.. امريكا تنجو من خطر بعد استبعاد دعم اوكرانيا مؤقتاً

العالم يحبس أنفاسه.. تقرير يكشف زيادة مخيفة لعدد الرؤوس النووية في العالم