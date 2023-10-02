أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 02 اكتوبر 2023

ايران ..

رئيس الجمهورية ينتقد بمؤتمر الوحدة الإسلامية التطبيع مع الصهاينة.. التطبيع ليس السبيل للتصدي للعدو

افكار ..

رئيس الجمهورية بمؤتمر الوحدة الإسلامية .. تحرير القدس الشريف , القضية الأولى للعالم الإسلامي

ابرار..

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي لنظيره العراقي .. ينبغي تنفيذ الإتفاق الأمني بشكل كامل

سياست روز..

وزير الأمن.. هناك تنسيق بين أجهزة مخابرات وأجهزة إعلامية في العالم لإيجاد إضطرابات بايران

مردم سالاري ..

هجوم إرهابي في أنقرة .. قوى الأمن تحبط إستهداف البرلمان ووزارة الداخلية

قدس ..

بعد تحذيرت شديدة من موسكو .. رئيس وزراء بريطانيا ينفي وجود مخطط لإرسال قوات لأوكرانيا

كيهان ..

قيادي بالإطار التنسيقي بالعراق يحذر من خطر هرب مئات الدواعش من مخيم الهول بسوريا

جوان ..

إدارة بايدن تنقذ بجلدها بصعوبة من الإغلاق الحكومي بمصادقة الكونغرس على ميزانية مؤقتة

جام جم ..

تفاقم أجواء التوتر بين الهند وباكستان.. إسلام اباد تتهم نيودلهي بالتخطيط لتفجيرات بلوشستان

ارمان امروز ..

باكستان تتهم الهند بدعم جماعات ارهابية في باكستان للقيام بتفجيرات وهجمات

اطلاعات ..

قلق واسع بحلف الناتو والإتحاد الاوروبي من فوز حزب مؤيد لروسيا في الانتخابات البرلمانية بسلوفاكيا

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

kmجام جم ..

صحيفة جام جم كتبت في مقالها ( السعودية وضرورة الإتعاظ من دروس الماضي ).. يبدو واضحا للعيان من التصريحات الاخيرة لكبار المسؤولين السعوديين ان السعودية عازمة على السير في مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني ولكن لها شروطها الخاصة التي تصب باقتطاع تنازلات كبيرة على صعيد القضية الفلسطينية وبمجالات اخرى من تل ابيب وواشنطن ايضا .

المسألة هنا هي أن البحرين والإمارات طرحتا شروطا اقل اهمية بكثير من شروط السعودية بهذا السياق لكن الكيان إلتف عليها تماما.

الامارات والبحرين بررتا التطبيع بوقف الاستيطان, الا ان الكيان واصل الاستيطان ووسعه وبقي التطبيع اعترافا كاملا بالكيان مع ذلك. ان تل ابيب قد توافق على شروط السعودية لجر رجل الاخيرة للتطبيع من دون العمل بهذه الشروط بعدها. ان السعودية تُخاطر بكل الاحوال بمكانتِها في العالم العربي والاسلامي ، فكل الدراسات والاستطلاعات تؤكد رفض الاغلبية الساحقة من الشعوب العربية والاسلامية لاية علاقات مع الكيان .

ايران ..

في مقالها ( أفول قدرات الناتو في الحرب بأوكرانيا) كتبت صحيفة ايران ..حملت نتائجُ الانتخابات البرلمانية بجمهورية سلوفاكيا العضوةِ بحلف الناتو والمجاورة لاوكرانيا, صدمةً كبيرةً لهذا الحلف بفوز حزب " سمير " اليساري المعروف بتأييده لروسيا ( إن إحتمال تشكيل حكومة إئتلافية مناهضة للعقوبات على روسيا في جمهورية سلوفاكيا زاد من هواجس الناتو بشأن الحرب في أوكرانيا) , فزعيم حزب "سمير" روبرت فيكو لم يُخفِ عزمَه على وقف الدعم لاوكرانيا وعدم الالتزام بالعقوباتِ الغربية على موسكو . ان الناتو مُقبِلٌ على اتساع الشرخ الداخلي المتمثل برفض هنغاريا الالتزامَ بسياساته بشأن روسيا واوكرانيا وذلك مع انضمام سلوفاكيا لهنغاريا .

مردم سالاري ...

نشرت صحيفة مردم سالاري تقريرا يتحدث عن ( هرب 500 داعشي من مخيم الهول بسوريا ) جاء فيه .. حذر قيادي في الاطار التنسيقي للاحزاب الشيعية في العراق من الخطر الكامن المتمثل بهرب خمسمائة داعشي على الاقل من مخيم الهول بسوريا.

وتقول اوساط امنية وسياسية عراقية.( إن هرب دواعشَ من مخيم الهول بسوريا يشكل تهديدا للأمن القومي وللإستقرارِ في العراق مع إحتمال تسلُّلِهِم للأراضي العراقية ) ويقول القيادي بالاطار التنسيقي " جبار عوده" إن هناك معلومات استخبارية تؤكد هرب مئآت الدواعش من مخيم الهول خلال الاشهر الثلاثة الماضية . جدير بالذكر ان مخيم الهول الخاضع لادارة تنظيمات كردية مسلحة مدعومة امريكيا يضم اكثر من عشرين الف داعشي وعوائلهم.

ارمان امروز ..

صحيفةُ ارمان امروز كتبت في افتتاحيتها ( آمال وطموحات جمهورية أذربيجان الجيوبولتيكية )..تَحلُمُ جمهورية اذربيجان بتغييرِ الخريطة السياسية بجنوب منطقة القوقاز بذريعةِ الارتباط جغرافياً بجزءِها الغربي اي منطقةِ نخجوان لتبريرِ تحركاتِها التي تستهدف ضم مقاطعة سيونيك الارمينية المحاذيةِ لايران وذلك على حسابِ ارمينيا وعلى حسابِ المصالح الوطنيِة والامنِ القومي الايراني.

إن لدى ايران خيارات دبلوماسية ودولية وعسكرية عديدة للتصدي لأية مخططات تستهدف تغيير ديمغرافية المنطقة وجغرافيتها السياسية ويكفي ان يَنظُرَ المرءُ لقدرات بلادنا العسكرية الضخمة والتي استَعرَضَت جزءا صغيرا منها في مناوراتٍ للحرس والجيش على مدى العامين الماضيين قربَ حدودها الشمالية ليتضح له واقعُ هذه القدرة .

ان ايران وفَّرت لباكو مسارَ ارتباط عبر اراضيها مع نخجوان على مدى 3 عقود , وعلى باكو التفكيرُ الفَ مرةٍ قبل الانزلاق وراء احلامٍ وطموحاتٍ بالغةِ الخطورة.

جمهوري اسلامي ..

كتبت صحيفة جمهوري اسلامي في تقريرها ( زيارة ثاني وزير صهيوني للسعودية ).. بعدَ ايام قليلة من الزيارة التي قام بها وزيرُ السياحة بكيان الاحتلال "حاييم كاتس " للرياض , تحدثت صحفٌ عبرية بفلسطين المحتلة امس عن توجه وزير الاتصالات "شلومو كرعي" هذه المرة على رأس وفد رسمي للرياض للمشاركة بمؤتمر لمنظمة البريد الدولية.

إن إرسال الكيان لوزراء ووفود للسعودية تطور يأتي بعد إدلاء ولي عهد السعودية ورئيس وزراء الكيان تصريحات إيجابية حول التطبيع.

محمد بن سلمان قال في مقابلة مع محطة فاكس نيوز الامريكية على هامش اجتماعات الجمعية العامة بنيويورك ,ان السعودية و"إسرائيل " تقتربان بشكل اكبر كل يوم من التطبيع , وقال نتنياهو بدوره في نيويورك ان المستقبل القريب سيشهد التطبيع بين "إسرائيل " والسعودية.