إيران تفوز بالميدالية الذهبية العالمية في "التصميم الغرافيكي"

العالم - ايران

وفي مسابقة "المهارات الرقمية" الدولية التي استضافتها روسيا بشكل افتراضي وبمشاركة متنافسين من 20 دولة، نجح الايراني "أميررضا بيك محمدلو" في مجال التصميم الغرافيكي (Graphic design ) من الفوز بالميدالية الذهبية العالمية بفارق 40 نقطة عن المركزين الثاني والثالث.

وقد حصلت كل من هونغ كونغ وبيلاروسيا على المركزين الثاني والثالث على التوالي.

تقام المسابقة الدولية "المهارات الرقمية 2023" في مجال التقنيات الرقمية كحدث سنوي على نطاق واسع و كمنصة لتقديم الخدمات المهنية والمتقدمة لرقمنة الصناعات . (Industrial Digitalization)

وقد تنافس المشاركون في هذه المسابقة في 13 مجالا من المهارات، بما في ذلك تقنيات الويب، والتصميم الغرافيكي، وتكنولوجيا الكم، وتكنولوجيا العملات الرقمية(blockchain)، والروبوتات الجوية، وبناء نمذجة المعلومات وغيرها.

وحاليا فإن "أمير رضا بيك محمد لو" والذي هو عضو في منتخب المهارات الوطنية يستعد لتمثيل بلاده في مسابقة المهارات العالمية.

وتقام مسابقات المهارات الدولية تحت عنوان المهارات العالمية في الدول المنضوية تحت منظمة العمل الدولية (ILO) وفي العام المقبل ستستضيف مدينة ليون في فرنسا هذه المسابقات تحت عنوان "ليون 2024- lyon2024".