ندعم تطوير العلاقات بين طهران وموسكو على أساس الصدق

العالم - إيران

في لقاء مع نائب مجلس الدوما الروسي ألكسندر باباكوف والذي عقد في مجلس الدوما بحضور كاظم جلالي سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في موسكو اليوم الثلاثاء، و في إشارة إلى التطورات الدولية، اعتبر حمیدرضا حاجي بابائي، أن الوضع الحالي يدل على التحول إلى عالم متعدد الأقطاب موضحا أن الدول تتنافس علی النفوذ الدولي لرسم مكانتها في العلاقات العالمية المستقبلية.

وأشار حاجي بابائي إلى أنه و: بعد سنوات، قد توصلت إيران وروسيا إلى نتيجة مفادها أن سر النجاح هو اللطف من الجانبين، وبطبيعة الحال، لا ينبغي لهذه العلاقات أن تكون طارئة بل يجب أن تكون مستقرة وقائمة على الاحترام.

وصرح: قد كان لأميركا العديد من الأنظمة الاستبدادية على الساحة الدولية في العقود الأخيرة، والاحتكار جعل من هذا البلد كائنا خطيرا لا يعرف حدودا لتحقيق أهدافه ولا يفكر في أي شيء آخر غير سقوط وتدمير الدول المستقلة.

وفي إشارة إلى العقوبات الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة والغرب ضد إيران وروسيا، أكد حاجي بابائي على أن هذه العقوبات ستكون فرصة للنمو والازدهار.

کما أشار حاجی بابائي إلى الدور الفعال للتعاون الإيراني-الروسي الذي يستاء منه الغرب وعلى رأسه أميركا، داعيا إلى تعزيز هذا التعاون عبر المزيد من اللقاءات والمشاورات لما فيها صالح البلدين.

وقد رحب رئيس لجنة التخطيط والموازنة في مجلس الشوری الإسلامي باقتراح نائب مجلس الدوما الروسي بشأن العمل المشترك لبرلماني البلدين فيما يتعلق بالعملة المرجعية لمجموعة البريكس ، قائلا: إن هذه القضية يمكن أن تكون واحدة من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع القادم للجنة العليا للتعاون البرلماني بين البلدين.