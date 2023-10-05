مراسل العالم: طيران الاستطلاع الإسرائيلي والأمريكي كان يجوب الأجواء السورية خلال الهجوم الارهابي

العالم - خاص بالعالم

وأشار مراسلنا الى أن هنالك فرضيات عديدة اهمها ان قاعدة التنف العسكرية لها دورها، نظرا لان المسافة التي تقطع بهذه المسيرات ليست بمسيرات بدائية، اي انها مسيرات احترافية عسكرية والى الدعم اللوجستي الاستخباراتي المعلوماتي الذي قدم للمجموعات الارهابية التي اطلقت تلك المسيرات الاحترافية كان عبر اما قاعدة التنف او الكيان الاسرائيلي الذي كان رصد بالفترة الاخيرة.

ولفت مراسلنا الى أنه كان هنالك عدد كبير من طائرات الرصد الاستطلاعية التي كانت تجوب في الاجواء السورية وكانت في البحر المتوسط ومسيرات أمريكية كانت ترصد اجواء منطقة وسط سوريا، بالاضافة الى طائرات استطلاع اسرائيلية تقوم بالرصد الجوي من اللواء 122 الاستطلاعي الاستخباري الاسرائيلي الذي لم يفارق المنطقة بالفترة الاخيرة وكانت هنالك طائرات استطلاع اسرائيلية تحلق فوق التنف وترصد وسط سوريا.

وأفاد مراسلنا بارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي على كلية العلوم الحربية في محافظة حمص غربي البلاد الى 66 شهيدا ونحو 190 جريحا.



وقالت المصادر إن طائرات مسيرة استهدفت الكلية الحربية في حمص، حيث كان يقام حفل لتخريج طلاب دورة لضباط الكلية.

هذا وأصدر الجيش السوري بيانا قال فيه إن الهجوم اسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء من مدنيين وعسكريين، إضافة إلى عشرات الجرحى. وأكد الجيش أنه سيرد بكل قوة على التنظيمات الإرهابية المسؤولة عن هذه الهجمات أينما وجدت.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...