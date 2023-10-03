الأمن العراقي يعتقل 25 شخصا روّجوا لحزب البعث المحظور

العالم-العراق

وذكر في بيان صحفي: "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة عن وجود نشاطات ترويجية لحزب البعث المحظور في مناطق متفرقة من العراق، شرعت مفارز جهاز الأمن الوطني بحملة واسعة النطاق لمتابعة الموضوع والتحري عن المتورطين"

وأضاف أن "الحملة بدأت في محافظة كركوك ومن خلال الجهد الاستخباري وتعاون المواطنين في الإبلاغ عنهم توصلت مفارزنا إلى (13) متهماً ممن لديهم انتماءات ونشاطات ترويجية لحزب البعث المنحل ما أدى إلى الإطاحة بهم واحدا تلو الآخر".

وتابع أن "الحملة شملت أيضا محافظات (الأنبار، وبغداد، وكربلاء، ونينوى) بعد أن كثفت مفارزنا من جهودها الميدانية ليتم الاستدلال عنهم والقبض على (12) متهما خلال ساعات قليلة بعد ظهور أفراد منهم في مقاطع مصورة تتضمن التمجيد للنظام البائد وقيام آخرين بلصق المنشورات الترويجية المحظورة ببعض الأماكن العامة".

وأشار إلى أن "عمليات القبض تمت بناء على أوامر قضائية وفقا لأحكام ومواد قانون حظر حزب البعث المنحل رقم (32) لسنة (2016) حيث أحيل جميع المتهمين إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".