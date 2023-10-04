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'السيسي' يعلن ترشحه لرئاسة جديدة.. واشنطن تعلق!

'السيسي' يعلن ترشحه لرئاسة جديدة.. واشنطن تعلق!
الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

علق متحدث الخارجية الأمريكية على إعلان ترشح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، إنه "شأن داخلي يخص البلاد".

العالم - مصر

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتل، ردا على سؤال صحفي: "هذه مسألة داخلية تخص المصريين".

وفي ما يخص تحرير 235 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر في حال "حققت تقدما في إطلاق سراح السجناء السياسيين وتحسين حقوق الإنسان"، قال باتل: "نحن نواصل العمل والتشاور بشكل وثيق مع الكونغرس والحكومة المصرية بشأن تقديم حزمة التمويل العسكري التي أعلن عنها الوزير والتي تعزز رؤيتنا المشتركة لمنطقة آمنة ومزدهرة، مع ضمان استمرار التقدم الملموس في مجال حقوق الإنسان وإحلاله في مصر".

هذا وأعلن السيسي رسميا ترشحه لولاية رئاسية جديدة، وقال في كلمته بختام مؤتمر عقد لـ3 أيام بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر: "إنه ستتم إعادة بناء سياسة خارجية جديدة لمصر، مطالبا المصريين بمزيد من العمل بعد كل انتقاد أو تشكيك، وتحويل الإساءة إلى وقود لتحقيق النجاح".

وتابع "المصريون حققوا ملحمة تاريخية بعدما استعادوا بلادهم من جماعة الظلام والغدر، وواجهوا إرهابا غاشما، ثم واجهوا تحديات كبيرة لتحقيق التنمية والبناء وإقامة دولتهم القوية».

وأضاف أنه يجدد العهد لتحقيق طموحات المصريين، وإقامة دولة المؤسسات التي تحقق الحياة الكريمة، مشيرا إلى أنه وجه الحكومة لبحث مخرجات الحوار الوطني وتنفيذ توصياته، وبناء دولة عصرية.

وتشير التوقعات الأولية إلى أن السيسي سيواجه 5 مرشحين على الأقل، لكنه لن يجد صعوبة في الحصول على غالبية الأصوات في الانتخابات التي تقام خلال النصف الأول من ديسمبر، إذ أتم 4 مرشحين شروط الترشح للانتخابات، يتقدمهم رئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر الذي حصل على دعم 44 عضوا من أعضاء مجلس النواب.

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