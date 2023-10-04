الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٧:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

أغلبهم أفغان..

باكستان تتخذ قرارا ضد المهاجرين غير النظاميين في أراضيها

باكستان تتخذ قرارا ضد المهاجرين غير النظاميين في أراضيها
الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٧ بتوقيت غرينتش

قررت باكستان، ترحيل جميع المهاجرين غير النظاميين الموجودين على أراضيها -بما في ذلك المواطنون الأفغان- ممهلة إياهم مغادرة البلاد حتى مطلع نوفمبر تشرين الثاني .

العالم - باكستان

وقال وزير الداخلية الباكستاني سرفراز بوغتي خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء في الحكومة المؤقتة أنوار الحق كاكر:" إن الترحيل سيكون بالقوة إن لم يغادروا البلاد بصورة اختيارية قبل ذلك التاريخ".

وأوضح الوزير الباكستاني أن مليونا و700 ألف أفغاني يقيمون بطريقة غير شرعية في بلاده".

وأشار وزير الداخلية إلى أن فرقة خاصة ستتخذ إجراءات بحق الممتلكات التي تم إنشاؤها بشكل غير قانوني في جميع أنحاء البلاد.

وتابع أنه "من بين 24 تفجيرا انتحاريا استهدفت مختلف المنشآت الأمنية والمدنيين في باكستان منذ يناير/كانون الثاني من هذا العام، كان هناك 14 انتحاريا أفغانيا".

وأوضح "لدينا أدلة على تعرض باكستان لهجمات من أفغانستان، وضلوع مواطنين أفغان في ارتكابها".

وشنت أجهزة تنفيذ القانون بالفعل حملات مداهمة ضد المهاجرين غير النظاميين واعتقلت مئات المواطنين الأفغان خلال الأسابيع الماضية.

وذكرت السفارة الأفغانية في إسلام أباد عبر منصة إكس أن السلطات الباكستانية اعتقلت 485 مهاجرا يحملون وثائق سفر سارية.

وتضم باكستان واحدة من أكبر جاليات المهاجرين الأفغان في العالم، ممن لاذوا بالفرار من بلادهم بعد الغزو السوفياتي لأفغانستان عام 1979، والصراعات التي أعقبته بما فيها الغزو الأميركي عام 2001.

وأعلنت باكستان طرد المهاجرين الأفغان عدة مرات في الماضي، ولكن هذه القرارات لم تنفذ مطلقا، وكان يتم تمديد المهلة الممنوحة لهم للعودة إلى بلادهم.

روابط ذات صلة

إعادة فتح معبر بين باكستان وأفغانستان اثر اجتماع رفيع لمسؤولي البلدين

'طالبان باكستان' تستولي على معدات عسكرية خلفتها أمريكا في أفغانستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بسبب أزمة الميزانية.. واشنطن ستقطع مساعداتها لكييف في غضون بضعة أشهر

شاهد.. صدى تصريحات قائد الثورة لدى المقاومة الفلسطينية

أغلبهم أفغان.. باكستان تتخذ قرارا ضد المهاجرين غير النظاميين في أراضيها

سقوط حافلة من على جسر في ايطاليا يخلف 20 قتيلا +فيديو

شاهد.. فكرة جديدة لإستخدام "التوك توك" في باكستان

وزير صهيوني يطالب بالسماح للمستوطنين باقتحام الأقصى على مدار الساعة