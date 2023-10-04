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لمن بلغوا منهم سن الـ60 عاما..

خبر صادم للعاملين العرب الوافدين الى الكويت

خبر صادم للعاملين العرب الوافدين الى الكويت
الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠١:٠٣ بتوقيت غرينتش

باشرت وزارة الداخلية الكويتية إنهاء خدمات العاملين لديها من الوافدين ممن بلغوا سن الـ60، ومن أتموا منهم 20 سنة في الخدمة في صفوفها، لإحلال الكويتيين.

العالم - الكويت

باشرت وزارة الداخلية الكويتية إنهاء خدمات العاملين لديها من الوافدين ممن بلغوا سن الـ60، ومن أتموا منهم 20 سنة في الخدمة في صفوفها، لإحلال الكويتيين.

وقالت صحيفة السياسة الكويتية، نقلا عن مصادر أمنية إن وزارة الداخلية تتجه الى إحلال المواطنين بدلا من الوافدين في قطاعاتها واداراتها كما إن الوزارة الكويتية أبلغت عددا من الوافدين العاملين في قطاعاتها بالاستغناء عن خدماتهم، موضحة أن إنهاء عمل هذه الشريحة سيكون على دفعات.

وذكرت الصحيفة أن الأولوية في شغل هذه الوظائف للكويتيين، ثم أبناء الكويتيات، والخليجيين، لافتة إلى أن عددا من القطاعات الأمنية في الوزارة فيها وافدون من جنسيات عربية مختلفة.

وفي نفس السياق اعتمدت لجنة تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل الكويتية خلال اجتماعها برئاسة وزير الداخلية الكويتي الشيخ طلال الخالد مشروع لائحة تكويت العقود الحكومية التي تهدف إلى تشجيع الشباب للعمل في القطاع الخاص وتعزيز الأمان الوظيفي للعاملين في العقود الحكومية فضلا عن المساهمة في زيادة نسبة العمالة الوطنية وخلق فرص وظيفية جديدة في العقود الحكومية .

وكلفت اللجنة الهيئة العامة للقوى العاملة باستكمال الإجراءات اللازمة لرفع مشروع اللائحة إلى مجلس الوزراء الكويتي لسرعة ادخاله حيز التنفيذ، حيث تلزم المقاولين بمنح العمالة الوطنية مزايا وظيفية مشجعة كالتأمين الصحي وتذاكر السفر السنوية، وسلم للرواتب .

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