وزير الخارجية الإيرانية يهاتف نظيره السوري معزيا بحادث حمص الإرهابي

العالم - إيران

وأدان وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السوري فيصل مقداد، بشدة الحادث الإرهابي الذي وقع اليوم في سوريا والذي أدى إلى استشهاد وجرح العشرات من العسكريين والمدنيين السوريين، معزيا بهذا الحادث الرئيس السوري بشار الأسد والحكومة السورية والجيش والشعب اليوري المقاوم وأعرب عن تعازيه وتعاطفه مع الناجين.

وفي حين شكر وزير الخارجية الإيرانية في الاتصال الهاتفي، قدم وزير الخارجية السوري توضيحات بشأن أبعاد الهجوم الإرهابي على حفل تخرج ضباط الجيش السوري في محافظة حمص.

واعتبر فيصل مقداد الجماعات الإرهابية المدعومة من الولايات المتحدة تقف وراء مثل هذه الأعمال.

وفي هذا الحوار، أكد الطرفان على ضرورة التصميم الجاد للمجتمع الدولي وتعاون دول المنطقة من أجل مكافحة حاسمة وفعالة لظاهرة الإرهاب المشؤومة.