حصيلة اعتداء حمص الارهابي..320 شهيدا وجريحا بينهم نساء واطفال

العالم- سورية

واطمأن وزير الصحة على حالة الجرحى في مشافي مدينة حمص، جراء الاعتداء الإرهابي الذي استهدف اليوم حفل تخريج طلاب الكلية الحربية في حمص، مؤكداً أنه تتم متابعة حالتهم الصحية وتوفير العلاج وكل المستلزمات لضمان شفائهم بالشكل الأمثل.

وأكد وزير الصحة أنه فور وقوع الاعتداء الإرهابي استجابت منظومة الإسعاف في مكان الاستهداف وأثناء النقل الآمن للجرحى وعند تلقي أي بلاغ، كما وضعت منظومتا الإسعاف في محافظتي طرطوس وحماة على أهبة الاستعداد، في حين تم استقدام عشر سيارات من منظومة إسعاف ريف دمشق بكوادرها.

واضاف أن الكوادر الطبية استطاعت الإحاطة بجميع الإصابات ويتم التنسيق اللحظي بين مشافي حمص كافة، مشيراً إلى أن جميع المستلزمات متوافرة، والكوادر الطبية تقدم كل التدخلات الطبية اللازمة.

كما أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بيانا عسكريا قالت فيه: إن التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة قامت ظهر اليوم باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيرات تحمل ذخائر متفجرة وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء من مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدعوين من نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من طلاب الكلية المشاركين في التخرج.

وأكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أنها تعتبر هذا العمل الإرهابي الجبان عملا إجراميا غير مسبوق، وتؤكد أنها سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت، وتشدد على محاسبة المخططين والمنفذين لهذا العمل الإجرامي الذي سيدفعون ثمنه غاليا.