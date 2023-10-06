السوداني يوجه وزير خارجيته بالتواصل مع نظيره التركي

العالم - العراق

ونقل المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء عن المتحدث باسم القائد العام اللواء يحيى رسول قوله في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أن " السوداني ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، بحضور السادة أعضاء المجلس، وجرى خلال الاجتماع بحث تطورات الأوضاع الأمنية في البلاد، وجهود القوات الأمنية بمختلف صنوفها في محاربة بقايا فلول عصابات داعش الإرهابية، ومكافحة الجريمة المنظمة وملاحقة تجار المخدرات".

وأضاف، أنه "شهد الاجتماع بحث إنشاء منظومة معلوماتية رصينة متكاملة للعدالة الجنائية، مدعمة بقاعدة بيانات تتضمن الارشيف القضائي وفق المعايير الدولية المعتمدة، يتم من خلالها تعقب حركة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرم معين وبما يتناسب مع معايير العدالة الجنائية، من أجل دعم تحقيق القضاء العادل والعاجل، وبما يضمن اختصار الإجراءات ويساعد في تقليل الكلفة واختصار الوقت".

وتابع، أن "الاجتماع بحث الاتفاق الأمني المشترك بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية الخاص بمسك الحدود بين البلدين، الذي تم بعد زيارة وفد عراقي برئاسة مستشار الأمن القومي إلى طهران، ناقش خلال زيارته، التنسيق الأمني الكامل بين العراق وإيران انطلاقاً من مبدأ حسن الجوار، إذ باشر الطرفان بتنفيذ بنود الاتفاق، المتمثلة بمسك الشريط الحدودي من قبل البلدين ومنع المظاهر المسلحة على طول هذا الشريط".

وبين، أنه "في إطار التنسيق الأمني مع مختلف دول الجوار، وجه رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالتواصل مع نظيره التركي بشأن تفعيل اللجان الأمنية الثنائية لمعالجة المشاكل الأمنية الحدودية"، منبهاً، بأنه "ناقش المجلس عدداً آخر من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها".