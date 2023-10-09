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شاهد.. إنقسام في مجلس الأمن إزاء عملية"طوفان الأقصى"

الإثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

غياب الإجماع في جلسة مغلقة وطارئة لمجلس الامن حيال عملية"طوفان الاقصى" جلسة طالب بها الكيان الاسرائيلي وقبيل انعقاد الجلسة دعت الولايات المتحدة جميع أعضاء مجلس الأمن إلى إدانة 'حازمة' للعملية الفلسطينية. 

العالم - خاص بالعالم

وقال روبرت وود مساعد السفير الأميركي في مجلس الأمن:'دان عدد كبير من الدول هجمات حماس، لكن من الواضح، ليس جميعها، يمكنكم بالتأكيد تحديد إحدى (تلك الدول) دون أن أقول أي شيء".

وكانت هذه إشارة واضحة إلى روسيا، كما قال وود إن الأمر لا يمثل أولوية لواشنطن في الوقت الحالي.

في الوقت الذي طالب فيه السفير الروسي لدى مجلس الامن فاسيلي نيبينزيا بوقف فوري للقتال وإجراء مفاوضات هادفة.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه إذا استمر الموقف الإسرائيلي فلن تكون هذه الحرب الأخيرة في غزة أو حولها.

وقال سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي:"روسيا لديها 'أسئلة جدية' حول السياسة الغربية تجاه إسرائيل. للأسف إذا استمر الموقف الإسرائيلي فلن تكون هذه الحرب الأخيرة في غزة أو حولها، وستستمر حتى يستيقظ الإسرائيليون".

من جهته، دان السفير الصيني زانغ جون 'كل الهجمات ضد المدنيين'، مشددا على ضرورة العودة إلى عملية السلام لتحقيق حل الدولتين.

في المقابل، عبر المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور عن أسفه بالنسبة إلى بعض وسائل الإعلام والمسؤولين السياسيين، وقال: البعض يبدأ التاريخ لديهم عندما يقتل إسرائيليون فقط.

وقال رياض منصور المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة :'لن نقبل أبدا بخطاب يشوه إنسانيتنا وينكر حقوقنا، بخطاب يتجاهل احتلال أرضنا وقمع شعبنا، ليس الوقت الآن مناسبا للسماح لإسرائيل بالتمادي في خياراتها الرهيبة، حان الوقت لإبلاغ إسرائيل بوجوب أن تغير مسارها".

الى ذلك اكدت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة إن طهران تدعم فلسطين على نحو لا يتزعزع، لكنها لا تشارك في الرد الفلسطيني على جرائم الاحتلال.

وأضافت البعثة الإيرانية في بيان أن الإجراءات الحازمة التي اتخذها الفلسطينيون تشكل دفاعا مشروعا في مواجهة سبعة عقود من جرائم الاحتلال.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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