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المقاومة الفلسطينية تغير قواعد الاشتباک مع الاحتلال

السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٠ بتوقيت غرينتش

حققت عملية المقاومة الفلسطينية صباح اليوم، تغييراً أساسياً في قواعد الاشتباک مع الاحتلال الاسرائيلي.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في رام الله ان قواعد الاشتباک تغيرت ولم تعد کما کانت، فلم يعد الاحتلال صاحب المبادرة، فهذه المرة کانت المقاومة هي المبادرة بالعملية.

وأکد مراسل العالم ان الاحتلال، وجد اراضيه محتلة من قبل قوات المقاومة ووجد مدنه تحت آلاف الصواريخ ووجد جنوده أسری بيد المقاومين الفلسطينيين ووجد آلياته مغتنمة من قبل الفلسطينيين وبهذا فقد القدرة علی المبادرة وبدا مرتکباً في الرد.

وأشار الی عدة نداءات استغاثة تطلق من مستوطنات عديدة تستغيث خوفاً من قوات المقاومة الفلسطينية مؤکداً ان ذلک غير کل معادلات الاشتباک بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الاسرائيلي.

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