شاهد: الهلع يدب في نفوس الصهاينة وحالات هروب جماعي لقطعان المستوطنين

العالم - فلسطين

كما شهدت مدينة القدس هروب جماعي لقطعان المستوطنين المقتحمين لحائط البراق بعد تفعيل صفارات الإنذار بفعل الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة على الاراضي المحتلة .

لم تقتصر حالة الهروب على هاتين المنطقتين فقط بل يبدو ان العديد من مستوطنات ومدن الاحتلال تشهد مثل هذه الحالة التي تنم عن الخوف والهلع الذي يدب في نفوس المستوطنين جراء العملية النوعية للمقاومة الاسلامية . فقد تم تداول فيديوهات تظهر المستوطنين وهم يهربون الى خارج المدن والمستوطنات ويهيمون على وجوههم في البادية هربا من انتقام المقاومة .

هروب

هروب

هروب