السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣
١١:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد: الهلع يدب في نفوس الصهاينة وحالات هروب جماعي لقطعان المستوطنين

شاهد: الهلع يدب في نفوس الصهاينة وحالات هروب جماعي لقطعان المستوطنين
السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١١:١٣ بتوقيت غرينتش

بعد اعلان القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف عن عملية "طوفان الأقصى" رداً على اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على الأقصى والحرم الابراهيمي والاعتداء على الحرائر في القدس والخليل، شهدت الاراضي المحتلة حالة تخبط وبلبلة لا مثيل لها حيث اكتظت المطارات بقطعان المستوطنين الذي يحاولون الهرب من الاراضي المحتلة .

العالم - فلسطين

كما شهدت مدينة القدس هروب جماعي لقطعان المستوطنين المقتحمين لحائط البراق بعد تفعيل صفارات الإنذار بفعل الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة على الاراضي المحتلة .

لم تقتصر حالة الهروب على هاتين المنطقتين فقط بل يبدو ان العديد من مستوطنات ومدن الاحتلال تشهد مثل هذه الحالة التي تنم عن الخوف والهلع الذي يدب في نفوس المستوطنين جراء العملية النوعية للمقاومة الاسلامية . فقد تم تداول فيديوهات تظهر المستوطنين وهم يهربون الى خارج المدن والمستوطنات ويهيمون على وجوههم في البادية هربا من انتقام المقاومة .

هروب

هروب

هروب

روابط ذات صلة

الجهاد الاسلامی: نشهد يوما تاريخيا غير مسبوق وهذه هي البداية

هنية: "طوفان الأقصى" بدأ من غزة وسيمتد للضفة والخارج

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. طوفان الاقصی؛ نهاية للصبر الفلسطيني علی جرائم الاحتلال

شاهد.. توزيع الحلوى في سوريا ابتهاجاً بعملية "⁧طوفان الأقصى⁩"

شاهد: الهلع يدب في نفوس الصهاينة وحالات هروب جماعي لقطعان المستوطنين

الأمن البرلمانية: التطبيع خطوة خاطئة وخيانة للقضية الفلسطينية

شاهد بالفيديو.. کيف صدمت الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية بطوفان الاقصى؟

الالعاب الآسيوية .. ذهبية تاريخية لايران في الشطرنج 