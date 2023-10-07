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شاهد.. سيطرة المجاهدين على دبابة ميركافاه الإسرائيلية

السبت ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

انتشرلا مقطع فيديو يظهر سيطرة المقاومة الفلسطينية على دبابة ميركافا تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلية.

العالم- فلسطين

هذا وفي سياق متصل نشرت كتائب القسام التابعة لحركة حماس فيديو لتدمير الدبابة الإسرائيلية "ميركافا Mk4" على تخوم قطاع غزة.

يذكر أن جيش الاحتلال الاسرائيلي يعتبر الميركافا غير معرضة للخطر بسبب نظام الدفاع الذي تحتويه الدبابة.

وتمكن مقاتلو حماس من تدميرها بإسقاط صاروخ من طائرة بدون طيار.

يأتي ذلك، عقب إعلان حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وإطلاق قرابة 5 آلاف صاروخ من القطاع باتجاه الداخل الإسرائيلي في النصف الساعة الأولى من العملية.

وأظهرت لقطات فيديو سيطرة المقاتلين الفلسطينيين على عدد من الاليات العسكرية لجيش الاحتلال.

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