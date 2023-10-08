مشهد تاريخي يكسر هيبة الاحتلال.. يعجز عن استرجاع مستوطناته

العالم - مراسلون

واضاف ان مستوطنة سيدروت خاضت فيها المقاومة الفلسطينية بالامس اشتباكات عنيفة داخل مقر شرطة سيدروت وادى ذلك للاجهاز بشكل شبه كامل على مبنى مقر شرطة في الداخل الفلسطيني المحتل، مشيرا الى ادعاء الاحتلال تحييد 10 مقاومين ولكن هذه المعلومات لم يتم التاكد من مدى مصداقيتها.

وتابع ان مئات المقاومين الفلسطينيين متواجدين بالداخل الفلسطيني المحتل،مشيرا الى ان لا توجد ارقام نهائية مؤكدة حتى الان حول اعداد المقاتليين الفلسطينيين او عدد القتلى الاسرائيليين ولا سيطرة اسرائيلية حتى اللحظة منذ اكثر من 24 ساعة وحتى هذه اللحظة على تلك المناطق في مشهد للتاريخ يكسر هيبة جيش الاحتلال الاسرائيلي حيث يتحصن المقاومون ونجحوا في التحصين بالمناطق المحاذية لقطاع غزة بالمستوطنات وداخل غلاف غزة.

وقال نقلا عن وزارة الصحة في حصيلة اخيرة اعلنت عن استشهاد 265 فلسطينيا بينهم 20 طفلا واصابة 1788 مواطنا من بينهم 121 طفلا ما يعكس ان الاستهداف الاسرائيلي يكون موجها للاطفال.

وحول الرائحة الكريهة التي تحدث عنها اهالي غزة عبر وسائل التواصل الاجتماعي قال مراسلنا انه لا يعرف ماهية هذه الرائحة ولكن يعرف مصدرها وهي صواريخ جيش الاحتلال الذي استهدف من خلالها عدد من المقرات والابراج السكنية في مدينة غزة.

هذا واكدت مصادر في الكيان الاسرائيلي ارتفاع عدد القتلى من الاسرائيليين اثر عملية طوفان الاقصى إلى ثلاثمئة قتيل وأكثر من الف وستمائة جريح بينهم ثلاثمئة جراحهم خطيرة.

وقالت مصادر صحفية اسرائيلية أن نحو سبعمائة وخمسين إسرائيليا لا يزالون في عداد المفقودين. وأعلنت قوات الاحتلال الشروع في إجلاء كامل لسكان غلاف غزة مع موازاة مع تواصل غاراتها على القطاع. هذا فيما نقلت القناة الثانية عشر الاسرائيلي عن مستوطنين أشكول بغلاف غزة عن تسلل جديد للمقاومين الفلسطينيين الى المنطقة.

المزيد بالفيديو المرفق..