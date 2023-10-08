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هل ينسى الصهاينة عار صور المقاومين وهم يدوسون رقاب جيشه؟

الأحد ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١١:١٨ بتوقيت غرينتش

المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، ان كيان الاحتلال عبر قصفه العشوائي لمنازل الفلسطينيين في قطاع غزة واستهداف منازل قيادات حركة حماس، هو يحاول بائساً فاشلاً ان ينسي جمهوره صورة لم يسبق لها مثيل في التاريخ بعد ان وقع هذا العار غير المسبوق عليهم.

وقال القيادي قاسم في حديث لقناة العالم على هامش تغطية مباشرة لعملية "طوفان الاقصى" التي اطلقتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال منذ يوم امس: ان الصور التي بثت بالامس للمقاتلين وهم يدخلون المقرات الاسرائيلية ويجرون جنود جيش الاحتلال ويخلونهم من المواقع ويجهزون عليها تماماً، قد كشفت عورة جيش الاحتلال وهم يفرون من امام قوات النخبة من ابناء المقاومة الفلسطينية، ولن ينسى هذه الصورة أي صهيوني ولا اي عربي.

واعتبر ان العار الكبير الذي لحق بالجيش الاسرائيلي لن تمحوه اي افعال او جرائم يقوم بها كيان الاحتلال، وستبقى عالقة في اذهان الجميع، وشدد على ان هذه الصور ستكون ملازمة للجيش الى ان يتم تفكيكه نهائياً وانهاء كل الوجود العسكري الاسرائيلي على الارض الفلسطينية.

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