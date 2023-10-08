السفارة الأمريكية في مصر تصدر رسالة أمنية لرعاياها + فيديو

العالم - الأميركيتان

وذكرت السفارة في البيان أنها على علم بالتقارير التي تفيد بمقتل العديدمن السياح الأجانب في الهجوم الذي وقع بمحافظة الإسكندرية وأضافت" أن هذا الحادث قد يكون مرتبطا بالأعمال العدائية المستمرة في غزة و[إسرائيل]".

وجاء ذلك بعد أن قتل 6 مستوطنين صهاينة، صباح اليوم الأحد، إثر عملية إطلاق نار نفذها شرطي مصري في محافظة الاسكندرية.

وقال مصدر أمني مصري:"إن أحد أفراد الشرطة أطلق النار من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي خلال تواجد الفوج الإسرائيلي السياحي في منطقة عامود الصواري، في الإسكندرية وقتل سائحين"إسرائيليين"على ساحل البحر الأبيض المتوسط شمال مصر"مؤكدا مقتل 6 صهاينة.

تأتي هذه العملية بالتزامن مع عملية "طوفان الأقصى"المتواصلة لليوم الثاني على التوالي، إذ أسفرت عن مقتل 650 صهيونيا وإصابة 2048 آخرين وفق آخر إحصائية اعترفت بها وسائل إعلام العدو.