قائد كبير في جيش الاحتلال أسير لدى المقاومة بغزة

العالم - الاحتلال

وقالت القناة 12 العبرية: تحت بند سمح بالنشر، قائد كبير في جيش الاحتلال أسير لدى المقاومة في قطاع غزة.

كما أعلن الاعلام العبري عن مقتل "إيلي غيسنبرغ" أحد كبار الضباط في وحدة شطيت 13 الصهيونية خلال الاشتباكات في غلاف غزة.

هذا واشارت القناة العبرية ان ٤ قتلى من الجنود وإصابات خلال اشتباكات في "شاعر هنيچف".

وتواصل المقاومة الفلسطينية لليوم الثالث على التوالي معركة طوفان الأقصى ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني. وأعلنت المقاومة استمرارَ الاشتباكات في العديد من المستوطنات، وتعزيزها مقاتليها بالإمدادات اللازمة. واعترفتْ تل ابيب بخسائرها البشرية، وتحدثت عن 700 قتيل، و2300 جريح.