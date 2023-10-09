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عملية طوفان الأقصى.. بداية اندثار الكيان الإسرائيلي

عملية طوفان الأقصى.. بداية اندثار الكيان الإسرائيلي
الإثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٥ بتوقيت غرينتش

عملية طوفان الأقصى كانت مباغتة وكبيرة ومفاجئة وغيرمسبوقة، بل وتاريخية باعتراف الصهاينة وجميع المحللين في العالم.

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عملية طوفان الأقصى.. بداية اندثار الكيان الإسرائيلي

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