شاهد.. مراسلة العالم في غزة تخلي مكانها على الهواء بعد تهديدات اسرائيلية

العالم - خاص بالعالم

وقالت الزميلة اسراء البحيصي: الآن تم تهديد الجامعة الاسلامية حسب ما يردنا من رسائل، الجامعة بجوارنا مباشرة ولذلك نحن مضطرين للإخلاء في هذه اللحظة حرصا على سلامتنا وسلامة الطواقم، ونحن مضطرون لمغادرة المبنى بشكل كامل.

وكانت مراسلتنا تتحدث عن المجازر التي ارتكبها الاحتلال، عندها قالت اتمنى لو كان لدي وقت لاحدثكم عن الاطفال الذين رايتهم وقد انفصلت رؤسهم عن اجسادهم بسبب القصف الاسرائيلي، لا لذنب سوى انهم ذهبوا لملئ الماء من المسجد، ولكني مضطرة للاخلاء الآن سنلتقي في نشرات اخرى بمكان آخر إن لم استشهد.