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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
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انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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ردا على استهداف المدنيين..
كتائب 'القسام' تقصف مطار بن غوريون برشقات صاروخية
الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش
أعلنت كتائب "القسام"، أننا "قصفنا مطار بن غوريون وتل أبيب بالصواريخ ردا على استهداف المدنيين".
العالم
-
فلسطين
يتبع..
تصنيف :
أهم الأخبار
العالم الاسلامي
فلسطین
العالم
الاحتلال
طوفان الأقصى
كلمات دليلية :
كتائب
الصواريخ
استهداف المدنيين
مطار بن غوريون وتل أبيب
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