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ردا على استهداف المدنيين..

كتائب 'القسام' تقصف مطار بن غوريون برشقات صاروخية

كتائب 'القسام' تقصف مطار بن غوريون برشقات صاروخية
الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلنت كتائب "القسام"، أننا "قصفنا مطار بن غوريون وتل أبيب بالصواريخ ردا على استهداف المدنيين".

العالم - فلسطين

يتبع..

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ردا على استهداف المدنيين.. كتائب 'القسام' تقصف مطار بن غوريون برشقات صاروخية

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