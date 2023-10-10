مستعدون لإرسال مزيد من المساعدات لمنكوبي الزلزال في أفغانستان

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وأضاف سليماني، في تصريح إعلامي على هامش تفقده معبر دوغارون الحدودي مع أفغانستان اليوم: في حال أن تلقينا طلباً من الجانب الأفغاني، فإن جمعية الهلال الأحمر الإيراني جاهزة لتقديم المساعدات العلاجية والغذائية إلى المناطق المنكوبة في ولاية هرات.

وأشار هذا المسؤول إلى استعداد الهلال الأحمر الإيراني لتأسيس مستشفى ميداني في مناطق الزلزال؛ مبينا أن عملية استلام التبرعات الإنسانية قائمة عبر المراكز المعنية التابعة للجمعية.

ونوه سليماني أيضا إلى أن الهلال الاحمر الإيراني، بناء على طلب تلقاه من جانب نظيره الأفغاني، أوفد خلال الساعات الـ48 الماضية، 10 فرق عمليات وإغاثة مجهزة إلى ولاية هرات؛ وقد استقرت هذه الفرق في 3 مناطق منكوبة بالزلزال هناك.