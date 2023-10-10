طوفان المقاومة يكبد الاحتلال 10% من حياة مستوطنيه وتصيبه بهستيريا

وضمن تلك العمليات استهدفت المقاومة بعشرات الصواريخ مستوطنات غلاف غزة، وأخرى في عمق الأراضي المحتلة، بينها عسقلان بشكل عنيف وبئر السبع وتل ابيب.

كما تعرضت منطقة الجليل شمال الاراضي المحتلة لهجمات صاروخية انطلاقا من جنوب لبنان بينما ردت مدفعية الاحتلال بقصف مناطق حدودية.



وفيما تتواصلُ الغارات الهيستيرية الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة، أعلن جيش الاحتلال سيطرته على كامل الغلاف وسط حديث عن حشد قواته على تخوم القطاع.

شهود عيان افادوا بان قوات الاحتلال استخدمت قنابل الفوسفور المحرمة دوليا في قصفها لحي الكرامة شمال مدينة غزة، ومن جهة البحر، واصلت زوارق الاحتلال حصارها للقطاع، مطلقة قذائفها بكثافة تجاه شاطئ بحر مدينة غزة.

الغارات الإسرائيلية طالت المستشفيات وطواقم الإسعاف والصحفيين، وادت الى خروج مستشفى بيت حانون عن الخدمة.

ويوما بعد اخر يتكشف حجم الخسائر الفادحة التي احدثتها عملية طوفان الاقصى ضد المغتصبات الاسرائيلية ومواقع جيش الاحتلال في غلاف غزة، ونقلا عن صحيفة هآرتس الإسرائيلية فإن عشرة بالمئة من سكان مستوطنة بئيري وحدها سقطوا قتلى بعد هجوم المقاومة.

من جهتها كشفت وسائل إعلام عبرية عن ارتفاعِ عدد القتلى الإسرائيليين إلى اكثر من ألف، والاصابات الى اكثر من ألفين وستِمئة عشرات منهم بحال الخطر.

وأعلنَ الإسعاف الإسرائيلي العثور على أكثر من مئةِ جثةٍ داخلَ مستوطنة بئيري في غلاف غزة، فيما نشر جيش الاحتلال صباح اليوم قائمة جديدة بأسماء قتلاه، ليرتفع العدد الإجمالي إلى اكثر من مئة وأربعة وعشرين قتيلاً في صفوف جيش الاحتلال، بحسب المصادر العبرية. بينما تؤكدُ تل ابيب أن عدد الرهائن لدى المقاومة الفلسطينية يفوق المئةَ والخمسين.

وبعد دعوة قيادة الجبهة الداخلية في الكيان الاسرائيلي المستوطنين بتجهيز المعدات اللازمة لإقامة طويلة في المناطق المحصنة، اقتحمت حشود المستوطنين المحال التجارية وأفرغتها من المُنتجات.

وتتخوف اوساطهم من حرب طويلة يتعرض لها الكيان الاسرائيلي من عدة جبهات، فيما نذر حرب اقليمية لا تبدو بعيدة بعد التهديدات الاسرائيلية الاخيرة باجتياح قطاع غزة.

