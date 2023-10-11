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مراسل قناة برس.تي.في للعالم: کنت مراسلاً فأصبحت نازحاً

الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٤ بتوقيت غرينتش

في سابقة غريبة نقلت مراسلة العالم في غزة رسالة مراسل قناة برس تي في، بعد ان هدم الاحتلال بيته وأصبح نازحاً.

العالم - مراسلون

وتقدمت مراسلة العالم نحو أشرف شنن مراسل قناة برس تي في وهي علی البث المباشر ثم طلبت منه التحدث لقناة العالم عما حدث له.

وقال أشرف ربما سوف استطيع اعادة بناء منزلي المهدم لکن باقي الناس في غزة غيرقادرين علی ذلک وأطلب من الدول العربية والاسلامية اغاثة الفلسطينيين لإعادة اعمار بيوتهم وفک الحصار عن قطاع غزة وادخال المساعدات.

وأکد ان الاحتلال يتعمد في استهداف أماکن تواجد الصحفيين خاصة القنوات التي تنقل الحقيقة کما هي لاسيما القنوات العاملة للجمهورية الاسلامية في ايران؛ مشيراً الی هدم مکتب قناة العالم في غزة والذي تلاه هدم بيته کمراسل لقناة برس تي في.

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