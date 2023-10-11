جريح مدني فلسطيني يوجه رسالة للمقاومة

العالم - مراسلون

وقال حسن الزعانين في تصريح خاص لقناة العالم انني مشرد فلسطيني توجهت الی شمال غزة بعدما هدم بيتي في غارة اسرائيلية ولجأت الی مدرسة الاونروا.

وأکد انه مجرد مواطن غيرمدني وليس له أي صلة بالفصائل الفلسطينية، لکنه فقد ابناء عمه شهداء إثر غارات اسرائيلية علی غزة وعندما لجأ الی مدرسة الاونروا ظناً بأنها محصنة ضد الحروب، قامت الطائرات الاسرائيلية بقصف المنطقة ما أدی الی جرح الکثير من المواطنين وکان منهم.

وشدد لقناة العالم انه رغم الاصابة التي اصيب بها يشد علی أيدی رجال المقاومة الفلسطينية ويدعمها ايماناً بأنهم الرجال الوحيدين الذين يفکرون بالدفاع عن الشعب الفلسطيني مؤکداً ان کيان الاحتلال الاسرائيلي لايعرف الا لغة الدم.