ممثلة أمريكية تتعرض للسخرية بسبب صورة أطفال غزة..

العام- فلسطین المحتلة

كانت جيمي لي كرتيس قد أُثارت غضب الجمهور بتضامنها مع الكيان الإسرائيلي في أكثر من منشور منذ عملية طوفان الاقصى صباح 7 أكتوبر 2023.

ولكن الانتقادات زادت تجاهها بعد أن استمرت في تأييدها لإسرائيل بنشرها لصورة من تصوير سمر أبو العوف، تضمنت أطفال فلسطينيين أمام مدرسة ذات لافتات مكتوبة بالعربية، وكتبت عليها "رعب من السموات".

ونشرت المصورة الصحفية سمر أبو العوف صورة وثقت فيها معاناة أطفال غزة تحت القصف الجوي المستمر من قبل القوات الإسرائيلية على قطاع غزة بأكمله، والذي تتعمد فيه إبادة أحياء يقطنها الأطفال والنساء والعجائز.

وصاحب الصورة تعليقا موجعا حول الأزمة التي يكابدها أطفال غزة حاليا مع عائلاتهم المنكوبة تحت القصف، وكتبت سمر أبو العوف: "عائلات فلسطينية تلجأ مع أطفالها من شمال قطاع غزة إلى مدارس الأونروا داخل مدينة غزة، ويخشى الأطفال من صوت القصف الذي يسمعونه أثناء تواجدهم بسبب الأحداث الجارية على حدود القطاع".

تداول النشطاء على نطاق موسع صورة سمر أبو العوف المؤثرة، ولكن يبدو أن الممثلة الأمريكية جيمي لي كرتيس كان لها رأي آخر في الصورة الفلسطينية بامتياز.

كيرتس هي من بين عدد من المشاهير الذين أظهروا دعمهم لإسرائيل، حيث شاركت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار صورة الأطفال وهم ينظرون إلى السماء عبر حسابها على إنستغرام، إلى جانب تعليق "رعب من السماء" وعلم إسرائيل قبل أن تحذفه سريعا بعد تعرضها لانتقادات كبيرة.

ومنذ ذلك الحين، تلقت كيرتس انتقادات على حساباتها بوسائل التواصل الاجتماعي بسبب هذا المنشور، حيث كتب أحد الأشخاص: نشرت جيمي لي كيرتس الصورة لجذب التعاطف مع إسرائيل في حين أنهم أطفال فلسطينيون بالمعنى الحرفي للكلمة.. لا يمكنك تزييف هذا"، "لا أتوقع أن تكون جيمي لي كيرتس مصدرا موثوقا به، لكنني في حيرة من نشرها لهذه الصورة، مما يشير ضمنا إلى أن هؤلاء أطفال إسرائيليون بناءً على منشوراتها الأخرى والعلم، ولكنها ذكرت صاحبة الصورة الأصلية في تعليقها مما يعني علمها بأنهم أطفال فلسطين فما هذا اللبس؟

وقال غيره "هذا دليل على أن الفنانين يؤيدون إسرائيل بغرض إتباع القطيع فقط".

وكتب لآخر: "يجب أن تخجلي من ذاتك يا جيمي. أنت لا تعرفين الجانب الذي تقفين في صفه أصلًا"

وغرد مستخدم: "جيمي لي كرتيس هي أقذر فنانة من بين الذين شجعوا إسرائيل لأنها تنشر أكاذيب واضحة".

الجدير بالذكر أن جيمي لي كرتيس مسحت المنشور بعد علمها أن الصورة تتضمن أطفال فلسطينيين ولم تنشرها من جديد أو تعدل الوصف أو تعرب عن تضامنها مع فلسطين، ما أدى إلى تعليق أحد المتابعين: "كان من الأفضل أن تصمتي بدل أن تفضحي ذاتك بهذه الطريقة".

وتضامن عدد كبير من المشاهير العرب والعالميين مع طوفان الأقصى، وكانت أبيات شعر الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش من أبرز ما كُتب وتم استخدامه خلال الساعات التالية للضربات الفلسطينية "سجِّل أنا عربي ولون الشعر فحمي ولون العين بني وميزاتي على رأسي عقال فوق كوفية.. حذاري من جوعي ومن غضبي".



