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بالفيديو.. صواريخ المقاومة تنطلق من غزة لتصل عسقلان

الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٠ بتوقيت غرينتش

تستمر المقاومة الفلسطينة باطلاق الصواريخ دفاعا عن اهلها في غزة بعد ما قام العدو الصهيوني بارتكاب مجازر بحق المدنيين من النساء والاطفال .

العالم - فلسطين المحتلة

وكان مراسل قناة العالم الاخبارية قد جال في وقت سابق اليوم الجمعة في مدينة عسقلان التي اصبحت شبه فارغة من المستوطنين الاسرائيليين جراء تواصل سقوط صواريخ المقاومة عليها من قطاع غزة، ورصد الاضرار التي لحقتها الصواريخ بالمباني والمركبات الاسرائيلية، اضافة الى سقوط اصابات بصفوف المستوطنين.

واكد مراسلنا ان هذه المدينة مازالت تستهدف من قبل المقاومة الفلسطينية حتى هذه اللحظة، بعشرات الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة، مشيراً الى ان قوات الاحتلال اخلت عشرات الالاف من المستوطنين من هذه المدينة.

واوضح، ان هناك حالة تذمر واعتراض وغضب باتجاه نتنياهو واعضاء حكومته على عدم توفير الامن الذي وعدوا به كل المستوطنين الاسرائيليين في منطقة الجنوب.

نشاهد معا..

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